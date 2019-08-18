В Ростове-на-Дону ищут пропавшую пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-18T10:04:35+03:00

Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. Фото: Поисковой отряд «Лиза Алерт Юг»

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В донской столице пропала 81-летняя женщина. В субботу, 17 августа, около трех часов дня Галина Анохина вышла из своего дома на проспекте Королева, но обратно не вернулась.

Родные и друзья не знают, где может находиться пропавшая пенсионерка. Женщина имеет проблемы с памятью и ориентацией в пространстве.

- Рост пропавшей 150-155 сантиметров, она среднего телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. В день исчезновения она была одета в халат и сиреневые шлепки, - сообщают сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. И, если вы что-то знаете о местонахождении Галины Анохиной, то необходимо позвонить по телефонам, указанным ниже, рассказав о том, где она может находиться.

АЛЛО!

Куда звонить

Телефон: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU