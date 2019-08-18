Исторический центр Ростова-на-Дону освободят от ларьков

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-18T11:18:25+03:00

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Власти донской столицы приняли решение освободить исторический центр города от торговых точек и перенести ларьки и киоски в другие места.

— Все незаконные павильоны будут снесены. В историческом центре Ростова ларькам не место — приоритет у стационарной торговли, — сказал исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко

По его словам, вскоре в городе будет создана специальная межведомственная комиссия, которая займется вопросами согласования схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории донской столицы. В ее состав войдут представители отраслевых органов мэрии, администраций районов города, ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных органов, Роспотребнадзора и общественной палаты Ростова-на-Дону.

Напомним, ранее власти сообщили о запрете точечной застройки в историческом центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU