2019-08-18T11:18:25+03:00
Общество

Исторический центр Ростова-на-Дону освободят от ларьков

Приоритет получат стационарные магазины
Поделиться:
Руководитель объявил, что незаконные объекты будут снесены. vk:Герман ДрожжинРуководитель объявил, что незаконные объекты будут снесены. vk:Герман Дрожжин
Изменить размер текста:

Власти донской столицы приняли решение освободить исторический центр города от торговых точек и перенести ларьки и киоски в другие места.

— Все незаконные павильоны будут снесены. В историческом центре Ростова ларькам не место — приоритет у стационарной торговли, — сказал исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко

По его словам, вскоре в городе будет создана специальная межведомственная комиссия, которая займется вопросами согласования схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории донской столицы. В ее состав войдут представители отраслевых органов мэрии, администраций районов города, ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных органов, Роспотребнадзора и общественной палаты Ростова-на-Дону.

Напомним, ранее власти сообщили о запрете точечной застройки в историческом центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону мемориальный комплекс «Павшим воинам» отремонтируют почти за 13 млн рублей
Ростовский борец завоевал золотую медаль на чемпионате мира
«Ненужные вопросы»: Дмитрий Тарасов рассказал о ревности ростовской жены
Игорь Булатов назвал ростовчанку Викторию Лопыреву совершенством
В центре Ростова-на-Дону водитель сбил пенсионерку и скрылся
Иномарка влетела в аллею на Пушкинской в Ростове-на-Дону
Под Ростовом на реке Дон сухогруз с пшеницей сел на мель
В Ростове-на-Дону ищут пропавшую пенсионерку
Жена-ростовчанка родила сына футболисту Ивану Новосельцеву
В Ростове-на-Дону запретят точечную застройку в историческом центре
«Душонка требует крови и мяса»: ростовчанка Марина Мексика грезит о реалити-шоу
ХК «Ростов» обыграл саратовский «Кристалл»
Старое дерево упало на пять автомобилей в Советском районе Ростова-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону вор обокрал квартиру
ТОП-6 модных купальников ростовских красавиц
Дмитрий Дибров оставил в аэропорту чемодан с вещами жены-ростовчанки в Барселоне