Игорь Булатов назвал ростовчанку Викторию Лопыреву совершенством

СЕГОДНЯ 13:21 2019-08-18T13:41:38+03:00

Возлюбленный считает, что у модели нет недостатков

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Знаменитая ростовчанка Виктория Лопырева в последнее время все чаще публикует снимки в откровенных купальниках. Подписчики не перестают восхищаться идеальной фигурой модели, хотя блондинка всего полгода назад стала мамой.

Виктория Лопырева спросила у своих поклонников о личных качествах, которые им в ней не нравятся.

lopyrevavika Подписчики не перестают хвалить Викторию Лопыреву

- Все мои попытки завязать диалог на какую-то тему в предыдущих постах просто провалились с треском. Вы продолжаете меня хвалить даже там, где я просто кривляюсь или задаю вопрос. А давайте честно, что вам откровенно во мне не нравится, - написала блондинка.

Одним из первых на публикацию знаменитой ростовчанки отреагировал ее возлюбленный бизнесмен Игорь Булатов. Он пообещал подумать на эту тему, но спустя несколько минут дал ответ.

-А можно критиковать совершенство?- написал Игорь Булатов.

lopyrevavika Игорь Булатов и Виктория Лопырева на пляже

Знаменитая модель только отшутилась от комплимента. Подписчики наперебой принялись хвалить личные качества и внешность Виктории Лопыревой.

ИСТОЧНИК KP.RU