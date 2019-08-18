2019-08-18T13:41:38+03:00
Общество

Игорь Булатов назвал ростовчанку Викторию Лопыреву совершенством

Возлюбленный считает, что у модели нет недостатков
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пара воспитывает сына. Фото: Instagram Виктории ЛопыревойПара воспитывает сына. Фото: Instagram Виктории Лопыревой
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Знаменитая ростовчанка Виктория Лопырева в последнее время все чаще публикует снимки в откровенных купальниках. Подписчики не перестают восхищаться идеальной фигурой модели, хотя блондинка всего полгода назад стала мамой.

Виктория Лопырева спросила у своих поклонников о личных качествах, которые им в ней не нравятся.

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Подписчики не перестают хвалить Викторию Лопыреву
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- Все мои попытки завязать диалог на какую-то тему в предыдущих постах просто провалились с треском. Вы продолжаете меня хвалить даже там, где я просто кривляюсь или задаю вопрос. А давайте честно, что вам откровенно во мне не нравится, - написала блондинка.

Одним из первых на публикацию знаменитой ростовчанки отреагировал ее возлюбленный бизнесмен Игорь Булатов. Он пообещал подумать на эту тему, но спустя несколько минут дал ответ.

-А можно критиковать совершенство?- написал Игорь Булатов.

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Игорь Булатов и Виктория Лопырева на пляже
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Знаменитая модель только отшутилась от комплимента. Подписчики наперебой принялись хвалить личные качества и внешность Виктории Лопыревой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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