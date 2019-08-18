Игорь Булатов назвал ростовчанку Викторию Лопыреву совершенством
Знаменитая ростовчанка Виктория Лопырева в последнее время все чаще публикует снимки в откровенных купальниках. Подписчики не перестают восхищаться идеальной фигурой модели, хотя блондинка всего полгода назад стала мамой.
Виктория Лопырева спросила у своих поклонников о личных качествах, которые им в ней не нравятся.
- Все мои попытки завязать диалог на какую-то тему в предыдущих постах просто провалились с треском. Вы продолжаете меня хвалить даже там, где я просто кривляюсь или задаю вопрос. А давайте честно, что вам откровенно во мне не нравится, - написала блондинка.
Одним из первых на публикацию знаменитой ростовчанки отреагировал ее возлюбленный бизнесмен Игорь Булатов. Он пообещал подумать на эту тему, но спустя несколько минут дал ответ.
-А можно критиковать совершенство?- написал Игорь Булатов.
Знаменитая модель только отшутилась от комплимента. Подписчики наперебой принялись хвалить личные качества и внешность Виктории Лопыревой.
ИСТОЧНИК KP.RU