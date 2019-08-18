2019-08-18T15:02:57+03:00
Общество

Ростовский борец завоевал золотую медаль на чемпионате мира

Спортсмен обошел соперников с большим отрывом
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Дончанин показал отличную технику. Фото: пресс-служба ростовской мэрииДончанин показал отличную технику. Фото: пресс-служба ростовской мэрии
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Ростовчанин Илья Ермоленко взял золото на чемпионате мира среди юниоров по греко-римской борьбе в эстонском Таллине, сообщили в городском Управлении по физической культуре и спорту.

Спортсмен соревновался с противниками в весовой категории до 87 кг.

- Илья Ермоленко не дал усомниться в своем превосходстве - он просто разметал по пути к финалу своих соперников - американца Эндрю Каффи со счетом 10:0, индийца Кумара Сунила с результатом 3:1, а также оставил позади шведа Джейкоба Логарда и турка Бедирхана Тана. Таким образом, ростовский борец вышел в финал мирового первенства по греко-римской борьбе, - отметили в ведомстве.

Самым главным соперником ростовчанина считался борец из Грузии Георгий Кацанашвили . Борец из донской столицы обошел его со счетом 2:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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