2019-08-18T18:04:06+03:00
Общество

Три троллейбусных маршрута восстановят в Ростове-на-Дону к концу года

Но для этого придется приобрести новую технику
ДЕНИСОВ ПЕТР
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По восстановленным маршрутам ростовчане будут ездить в новых троллейбусах. Фото: vk "Ростовский городской транспорт"По восстановленным маршрутам ростовчане будут ездить в новых троллейбусах. Фото: vk "Ростовский городской транспорт"
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В донской столице до конца года начнут работать троллейбусные маршруты №7, №14 и №17, об этом сообщает rostof.ru со ссылкой на начальника отдела общественного пассажирского транспорта Александра Лисичкина.

Центральный рынок и Сельмаш соединит маршрут №7, Центральный рынок и площадь 2-й Пятилетки - №14, Центральный рынок и Стройгородок - № 17. По словам Лисичкина, восстановление двух маршрутов станет возможным после покупки городом троллейбусов с автономным ходом, а вот на маршруте №14 можно обойтись и без них.

Директор департамента транспорта города Ростова-на-Дону Христофор Ермашов ранее рассказал о покупке 20 троллейбусов с автономным ходом. Госзакупка, с начальной ценой в 432 миллиона рублей, была размещена на днях. По условиям конкурса, троллейбусы должны быть поставлены к концу октября.

В планах властей объединение троллейбусных маршрутов №22 и №10 для создания маршрута, связывающего Левенцовку и Александровку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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