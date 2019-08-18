Три троллейбусных маршрута восстановят в Ростове-на-Дону к концу года
В донской столице до конца года начнут работать троллейбусные маршруты №7, №14 и №17, об этом сообщает rostof.ru со ссылкой на начальника отдела общественного пассажирского транспорта Александра Лисичкина.
Центральный рынок и Сельмаш соединит маршрут №7, Центральный рынок и площадь 2-й Пятилетки - №14, Центральный рынок и Стройгородок - № 17. По словам Лисичкина, восстановление двух маршрутов станет возможным после покупки городом троллейбусов с автономным ходом, а вот на маршруте №14 можно обойтись и без них.
Директор департамента транспорта города Ростова-на-Дону Христофор Ермашов ранее рассказал о покупке 20 троллейбусов с автономным ходом. Госзакупка, с начальной ценой в 432 миллиона рублей, была размещена на днях. По условиям конкурса, троллейбусы должны быть поставлены к концу октября.
В планах властей объединение троллейбусных маршрутов №22 и №10 для создания маршрута, связывающего Левенцовку и Александровку.
ИСТОЧНИК KP.RU