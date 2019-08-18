2019-08-18T22:24:14+03:00
Общество

Бегал голый и матерился: парень упал из окна пятиэтажки в Ростовской области

Полицейские увезли хулигана в отделение
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мужчина по время падения разбил витрину, но не пострадал. Фото: vk: "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Мужчина по время падения разбил витрину, но не пострадал. Фото: vk: "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Голый мужчина упал из окна второго этажа "хрущевки" в городе Волгодонске Ростовской области. По сообщениям очевидцев, пострадавший громко ругался, оскорблял людей нецензурными словами, чем пугал прохожих.

Во время падения буйный дончанин разбил витрину магазина, но, судя по всему, не пострадал. Затем мужчина продолжил громко кричать, а после и вовсе стал бегать по двору голым. В это время возле жилого дома гуляли пенсионеры и молодые мамы с маленькими детьми. Перепуганные люди спешили покинуть двор, чтобы избежать встречи с неадекватным человеком.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицейских. Однако, даже после их приезда, хулиган не спешил успокаиваться и одеваться. Правоохранители силой увезли дебошира в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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