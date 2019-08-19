2019-08-19T10:14:00+03:00
Общество

ВТБ: Размер первоначального взноса для ипотеки по двум документам стал меньше на четверть

Специальное предложение действует до 30 сентября
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Минимальный размер первоначального взноса по ипотечным кредитам в рамках программы «Победа над формальностями» ВТБ стал меньше на четверть. Как рассказали в банке, теперь при взносе 30% от стоимости объекта недвижимости клиент может получить решение всего по двум документам. Торопитесь: специальное предложение действует до 30 сентября 2019 года.

- Стратегия ВТБ направлена на максимальную персонализацию услуг для клиентов банка, - пояснил старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. - Поэтому ипотеку по двум документам – паспорту и СНИЛС – мы оформляем теперь с первоначальным взносом от 30%. К примеру, если заемщик покупает квартиру за 4 млн, ему достаточно иметь 1,2 млн рублей собственных средств. Ежемесячный платеж по такому кредиту на 15 лет составит порядка 30 тысяч рублей, а от подачи заявки до получения ипотеки пройдет всего два дня. На наш взгляд, такие условия позволят семьям с максимальной выгодой решить свой жилищный вопрос в сжатые сроки.

Так, за первые шесть месяцев этого года в рамках программы «Победа над формальностями» банк заключил уже свыше 20 тысяч сделок на 50 млрд рублей. Это на 15% больше по сравнению с тем же периодом 2018-го. В числе регионов-лидеров - Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Республика Татарстан и Краснодарский край.

Напомним, программа «Победа над формальностями» предполагает оформление жилищного кредита без подтверждения дохода. Предложение банка позволяет оформить ипотеку на готовый объект, квартиру в новостройке и апартаменты по ставке от 9,45% годовых, а также рефинансировать ранее оформленный кредит. Деньги могут быть выданы на срок до 20 лет с максимальной суммой до 30 млн рублей.

КСТАТИ

Помимо возможности совершить ипотечную сделку всего по двум документам ВТБ предлагает широкую линейку программ для самых разных категорий клиентов. Требования к первоначальному взносу при этом также комфортны – самостоятельно необходимо оплатить от 10% до 20% стоимости жилья. Кроме того, при расчете первоначального взноса может учитываться и сумма материнского капитала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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