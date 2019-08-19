В Ростове-на-Дону удар молнии повалил столб ЛЭП

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-19T11:26:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице накануне, 18 августа, точечный удар молнии повалил столб ЛЭП. Сотни ростовчан на время остались без электричества, об этом очевидцы сообщили в паблике "Ростов Главный".

Удар молнии повалил столб ЛЭП улице Некрасовской, расположенной в Западном жилом массиве. Горожане отмечали, что опора была прочной, но от мощного разряда молнии это не спасло. Обрушившаяся конструкция перегородила не только тротуар, но и дорогу.

По словам очевидцев, электрики и коммунальщики приехали на место происшествия примерно в течение 20-30 минут после случившегося. Специалисты успели вовремя отключить напряжение, так как на улице продолжал идти сильный дождь и вокруг столба образовались лужи. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU