Магистры ЮФУ-2019 смогут попасть в общежитие по онлайн заявке

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-19T10:22:38+03:00

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Горячая пора для абитуриентов этого года уже завершена. Счастливчики увидели себя в списках поступающих и уже готовятся к новому этапу в своей жизни. При этом желающие могут устроиться в общежитие. В частности, для магистров ЮФУ даже открыта онлайн подача заявок на вселение в общежитие.

Как рассказали в вузе, речь идет обо всех обучающихся первого курса по программам магистратуры, зачисленных в 2019 году. При этом никуда ездить или приходить не надо. Так, в ближайшую субботу у ребят появится возможность подать заявку на вселение в общежитие через онлайн-сервис. Сделать это можно при помощи личного кабинета студента на официальном сайте вуза во вкладке «Запись».

Воспользоваться сервисом можно будет с полудня 24 августа до 23:59 часов 27 августа нынешнего года. А после подачи статус заявки необходимо только лишь отслеживать в личном кабинете студента и ждать уведомления о предоставлении места в одной из комнат.

ВАЖНО!

Справки можно получить по телефону: 8 (863) 218 40 00, доб. 11526, 14032, 10031, 10372/ или по электронной почте: campus@sfedu.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU