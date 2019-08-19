Двухлетний ребенок пострадал от издевательств сожителя матери в Ростовской области

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-19T13:20:03+03:00

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Следователи подозревают 26-летнего жителя Целинского района Ростовской области в жестоких издевательствах над двухлетним ребенком, сообщает СУ СК по Ростовской области.

По версии следствия, с 15 по 18 августа мужчина умышленно толкал в спину двухлетнего сына своей сожительницы. Малыш падал на пол и ударялся головой о различные предметы мебели.

- Мальчик получил множественные телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, - отметили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице под присмотром врачей. Медики оказывают малышу необходимую помощь.

В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, в Ростовской области к 12 годам приговорили мужчину, который в течение трех лет жестоко издевался на падчерицей-школьницей. Приемный отец угрожал девочке расправой.

ИСТОЧНИК KP.RU