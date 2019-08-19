На Дону ищут перевозчика на маршрут из Ростова в «Мегу»

СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-19T15:20:21+03:00

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В донской столице объявлен конкурс на обслуживание междугороднего маршрута №85 Ростов-на-Дону — «Мега». Документ опубликован на сайте регионального ведомства.

Сейчас на рейс выходят 20 автобусов малой вместимости, к ним добавят еще 16 средней вместимости.

При выборе победителя комиссия будет учитывать наличие терминалов безналичной оплаты, кондиционеров и светодиодных табло в салоне.

- Выигравший конкурс перевозчик сможет самостоятельно устанавливать стоимость проезда и льготы для пассажиров, - сообщается в документе.

Победа будет отдана перевозчику, набравшему максимальное количество баллов.

Напомним, уже этой осенью в городе появятся новые троллейбусы с зарядками для телефонов и кондиционерами. Покупку оплатят совместно из городского и областного бюджетов. Общая стоимость нового транспорта составит около 432 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU