На Дону ищут перевозчика на маршрут из Ростова в «Мегу»
В донской столице объявлен конкурс на обслуживание междугороднего маршрута №85 Ростов-на-Дону — «Мега». Документ опубликован на сайте регионального ведомства.
Сейчас на рейс выходят 20 автобусов малой вместимости, к ним добавят еще 16 средней вместимости.
При выборе победителя комиссия будет учитывать наличие терминалов безналичной оплаты, кондиционеров и светодиодных табло в салоне.
- Выигравший конкурс перевозчик сможет самостоятельно устанавливать стоимость проезда и льготы для пассажиров, - сообщается в документе.
Победа будет отдана перевозчику, набравшему максимальное количество баллов.
Напомним, уже этой осенью в городе появятся новые троллейбусы с зарядками для телефонов и кондиционерами. Покупку оплатят совместно из городского и областного бюджетов. Общая стоимость нового транспорта составит около 432 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU