2019-08-19T18:27:17+03:00
Происшествия

Житель Аксая после развода убил супругу, а фото отправил ее родным

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ПОТЕРЯ
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..Фото: СУ СК России по РО
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В Аксае арестован 39-летний местный житель, который расправился с супругой в день развода с ней (они с ребенком проживали в одной квартире).

- По версии следствия, подозреваемый, находясь по месту жительства в Аксае, действуя на почве личных неприязненных отношений, нанес своей супруге четыре ножевых удара в область шеи, - рассказали в СУ СК России по РО. - В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Мужчина сделал снимок убитой и отправил ее родным, после чего дождался приезда полиции. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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