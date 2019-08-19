2019-08-19T18:40:05+03:00
Происшествия

В Азове мужчина обворовал подругу, напросившись к ней в гости

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Азовские полицейские задержали 33-летнего рецидивиста, которого считают причастным к краже. Согласно официальной версии, он обокрал знакомую.

- Потерпевшая пригласила к себе домой злоумышленника, где они долгое время распивали алкоголь, - пояснили в правоохранительных органах. - После чего мужчина ушел и увидел, что хозяйка тоже покинула квартиру. Выждав некоторое время, подозреваемый вернулся, украл мобильный телефон и банковскую карту.

Поначалу хозяйка даже не подумала на гостя, его вычислили оперативники, к которым она обратилась за помощью. Пока вора искали, подозреваемый успел обналичить деньги и сдать в ломбард украденный гаджет. Теперь он фигурант уголовного дела, а грозит ему до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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