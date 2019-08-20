Ростовская звезда Playboy Мария Лиман воплотила мечту о сказочной свадьбе

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-20T09:46:38+03:00

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Жизнь ростовской модели Мари Лиман наполнена яркими событиями. Девушка воплотила в жизнь детскую мечту о сказочной свадьбе.

maria_lliman Ростовчанка часто снимается в откровенных фотосессиях

Мария поделилась с подписчиками снимком из Диснейленда, где девушка весело проводила время. Мария опубликовала в сеть фото в свадебной фате, белом наряде, чем заинтриговала подписчиков.

maria_lliman Модель весело провела время в Диснейленде

- Всегда мечтала о мультяшной свадьбе. Ожидаю своего принца в замке. Компанию в ожидании принца мне составляют букашки-таракашки, птички и Рапунцель в соседней башне. P.S. Ушла спать! Борщ в холодильнике. Полы помыла, не ходи по замку в грязной обуви. Утром разбудишь поцелуем? Только не забудь убить дракона. Завтра шашлык пожарим. Вот так один раз Мужчина совершит героический поступок и потом быт на всю жизнь, - сообщила Лиман.

maria_lliman Мария Лиман много путешествует по работе

Подписчики оценили чувство юмора ростовской модели. Люди засыпали брюнетку комплиментами, отметив не только потрясающую фигуру, но и отличное чувство юмора.

ИСТОЧНИК KP.RU