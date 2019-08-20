Ростовчанин Дмитрий Дибров стал жертвой ловеласа

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-20T10:26:55+03:00

Телеведущий много лет счастлив в браке с женой Полиной Фото: Insatagram Дмитрия Диброва

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Известный телеведущий Дмитрий Дибров оказался в неприятной ситуации. Мужчина якобы приглашал на свидание девушку, пока его жена уезжала к родственникам в Ростов-на-Дону.

polinadibrova Дмитрий и Полина Дибровы воспитывают троих сыновей

Шоумен поделился с подписчиками неприятной историй, как от его имени горе-ловелас пытался пригласить женщину на свидание с продолжением. Сама же дама встречаться с многодетным отцом категорически отказалась. Более того, она сняла копию переписки и отправила телеведущему.

dibrovdmitry Телеведущий заявил, что от его имени неизвестный приглашал женщин на свидания

- Слава Богу, эта прекрасная девушка дала отпор и разыскала мой настоящий аккаунт. Но что делать с теми, кто поведётся на этот фейк? Вроде что жаловаться, это популярность. К тому же подтверждение чьей-то красоты, ведь он страшненьких не троллит. Но это оскорбляет честь моей семьи, чего нельзя потерпеть, - сообщил ведущий.

Дмитрий Дибров уверил пользователей, что переписка шла с фейкового аккаунта, поэтому к отправленным сообщениям он не имеет никакого отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU