2019-08-20T10:26:55+03:00
Общество

Ростовчанин Дмитрий Дибров стал жертвой ловеласа

Горе-пикапер от имени телеведущего приглашал женщин на свидания.
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Телеведущий много лет счастлив в браке с женой Полиной Фото: Insatagram Дмитрия ДиброваТелеведущий много лет счастлив в браке с женой Полиной Фото: Insatagram Дмитрия Диброва
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Известный телеведущий Дмитрий Дибров оказался в неприятной ситуации. Мужчина якобы приглашал на свидание девушку, пока его жена уезжала к родственникам в Ростов-на-Дону.

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Дмитрий и Полина Дибровы воспитывают троих сыновей
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Шоумен поделился с подписчиками неприятной историй, как от его имени горе-ловелас пытался пригласить женщину на свидание с продолжением. Сама же дама встречаться с многодетным отцом категорически отказалась. Более того, она сняла копию переписки и отправила телеведущему.

dibrovdmitrydibrovdmitry
Телеведущий заявил, что от его имени неизвестный приглашал женщин на свидания
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- Слава Богу, эта прекрасная девушка дала отпор и разыскала мой настоящий аккаунт. Но что делать с теми, кто поведётся на этот фейк? Вроде что жаловаться, это популярность. К тому же подтверждение чьей-то красоты, ведь он страшненьких не троллит. Но это оскорбляет честь моей семьи, чего нельзя потерпеть, - сообщил ведущий.

Дмитрий Дибров уверил пользователей, что переписка шла с фейкового аккаунта, поэтому к отправленным сообщениям он не имеет никакого отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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