В Таганроге депутата Думы приговорили к условному сроку за сокрытие налогов

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-20T11:45:04+03:00

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В Таганроге вынесли приговор депутату местной Думы. Обвинения были связаны не с законодательной деятельностью Виктора Гревцева, а с основной работой.

- Установлено, что, подсудимый, являясь директором МУП «САХ», неправомерно организовал начисление премий и надбавок себе и некоторым сотрудникам предприятия на общую сумму свыше 1 млн рублей, зная об убыточности предприятия, - рассказали в прокуратуре области.

Второе обвинение - сокрытие от налогов более двух миллионов рублей.

Суд признал Виктора Гревцева виновным в инкриминируемых деяниях, назначив наказание в виде двух лет лишения свободы (условно). Ему также запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU