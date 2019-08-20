В Таганроге депутата Думы приговорили к условному сроку за сокрытие налогов
В Таганроге вынесли приговор депутату местной Думы. Обвинения были связаны не с законодательной деятельностью Виктора Гревцева, а с основной работой.
- Установлено, что, подсудимый, являясь директором МУП «САХ», неправомерно организовал начисление премий и надбавок себе и некоторым сотрудникам предприятия на общую сумму свыше 1 млн рублей, зная об убыточности предприятия, - рассказали в прокуратуре области.
Второе обвинение - сокрытие от налогов более двух миллионов рублей.
Суд признал Виктора Гревцева виновным в инкриминируемых деяниях, назначив наказание в виде двух лет лишения свободы (условно). Ему также запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU