Снимает похмелье и притягивает удачу: ростовчанин продает чудо-кошку за 15 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-20T15:05:47+03:00

У пушистой красотки есть и другие магические качества

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На популярном сайте объявлений ростовчанин поделился намерением продать британскую кошку. Пушистого питомца мужчина оценил в 15 миллионов рублей.

По мнению мужчины, животное обладает магическими способностями. Кошка может излечить от похмелья, спасти от сглаза, любовных неудач, привлечь удачу, а еще дружит с домовым.

Кошка - любимица супруги продавца. Фото: читатель "КП-Ростов"

- Нашей кошке Гресси - 2,5 года. Жена категорически не хочет с ней расставаться и сказала, что отдаст ее только за очень большую сумму. Кошка очень умная, знает трюки, приучена к лотку и стерилизована. Она всегда каким-то чудесным образом помогала нам в трудных ситуациях, - рассказал продавец Михаил Р.

По его словам, кошка хорошо воспитана и соблюдает специальную диету, но если без присмотра осталось что-нибудь вкусненькое, то Гресси приложит все усилия, чтобы съесть. Во всем остальном поведение кошки можно оценить на твердую пятёрку с большим плюсом.

Продать лучшую подругу жены мужчину вынудили обстоятельства. Все дело в том, что в доме появились котята и квартира стала слишком мала. А еще своенравная пушистая леди плохо уживается с мейн-куном, который положил глаз на красотку-британку.

Кошка чудесным образом помогала семье в трудных ситуациях. Фото: читатель "КП-Ростов"

Стоит отметить, что ростовчане и раньше пытались продать Барсиков и Мурок за баснословные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU