Посадку штурмовиков Су-25СМ3 рядом с трассой М-4 в Ростовской области сняли на видео
Военные летчики 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа на штурмовиках Су-25СМ3 совершили посадку на грунтовую взлетно-посадочную полосу рядом с трассой М-4 «Дон» в Ростовской области.
- Полевой аэродром был специально развернут в условленном месте специалистами материально-технического обеспечения и инженерно-аэродромной службы, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе ЮВО. – Такие тренировки нужны для подготовки пилотов к посадке самолетов при отсутствии аэродромной сети – в том числе, в сложных метеоусловиях.
Кстати, для полного моделирования боевой ситуации, пока происходило приземление, подразделения наземного охранения грунтовых аэродромов при поддержке армейского спецназа отражали атаку диверсионной группы условного противника.
Затем, пополнив запас горючего и боекомплекта, звено штурмовиков «Суперграчей», как называют эти «сушки», вылетели по заданным точкам и выполнили бомбометание по целям на полигонах в Крыму и на Кубани.
ВИДЕО - Посадка штурмовиков "Суперграчей" Су-25СМ3 на грунтовую взлетку рядом с трассой М-4 "Дон" в Ростовской области 19.08.2019 г..//Видео пресс-службы ЮВО
ИСТОЧНИК KP.RU