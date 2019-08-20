2019-08-20T14:53:34+03:00
Политика

Посадку штурмовиков Су-25СМ3 рядом с трассой М-4 в Ростовской области сняли на видео

Армейский спецназ в это время отразил нападение атаку диверсантов условного противника
Александр СТЕПАНОВ
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Штурмовики отработали технику посадки и взлета с грунтовой дороги. Фото: скрин с видео пресс-службы ЮВО.Штурмовики отработали технику посадки и взлета с грунтовой дороги. Фото: скрин с видео пресс-службы ЮВО.
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Военные летчики 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа на штурмовиках Су-25СМ3 совершили посадку на грунтовую взлетно-посадочную полосу рядом с трассой М-4 «Дон» в Ростовской области.

- Полевой аэродром был специально развернут в условленном месте специалистами материально-технического обеспечения и инженерно-аэродромной службы, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе ЮВО. – Такие тренировки нужны для подготовки пилотов к посадке самолетов при отсутствии аэродромной сети – в том числе, в сложных метеоусловиях.

Кстати, для полного моделирования боевой ситуации, пока происходило приземление, подразделения наземного охранения грунтовых аэродромов при поддержке армейского спецназа отражали атаку диверсионной группы условного противника.

Затем, пополнив запас горючего и боекомплекта, звено штурмовиков «Суперграчей», как называют эти «сушки», вылетели по заданным точкам и выполнили бомбометание по целям на полигонах в Крыму и на Кубани.

ВИДЕО - Посадка штурмовиков "Суперграчей" Су-25СМ3 на грунтовую взлетку рядом с трассой М-4 "Дон" в Ростовской области 19.08.2019 г..//Видео пресс-службы ЮВО

ИСТОЧНИК KP.RU

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