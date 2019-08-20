В Ростове-на-Дону пройдет карнавал в День города

СЕГОДНЯ 18:59 2019-08-20T18:59:17+03:00

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В донской столице в День города, 13 сентября, по одной из центральных улиц Ростова пройдёт карнавал, сообщили в мэрии.

Тожественное карнавальное шествие начнется 13 сентября. Маршрут карнавала построен по улице Пушкинской от Дома кино до площади перед Донской государственной публичной библиотекой.

- В нем примут участие студенческие и театральные коллективы, коллективы предприятий, учреждений и общественные организации. Откроет шествие инструментальный оркестр с исполнением известных композиций, - отметили в ведомстве.

В середине колонны будет идти ансамбль ложкарей. В это время музыканты будет исполнять народные композиции. Позже к ним присоединятся артисты Театра русских традиций с импровизированной русской печью.

Шествие завершится праздничным фестивалем «Ростову-на-Дону посвящается», где жители и гости города смогут увидеть лучшие творческие выступления.

ИСТОЧНИК KP.RU