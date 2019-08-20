2019-08-20T21:46:56+03:00
Общество

Беременную женщину из Ростовской области осудили за попытку убийства отчима топором

После нанесения ударов женщина заперла дверь и пустила газ в комнату родственника
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Девушка отправится в колонию на шесть летДевушка отправится в колонию на шесть летФото: Архив "КП"
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Во вторник, 20 августа, Пролетарский районный суд вынес приговор молодой женщине, обвиняемой в покушении на убийство отчима.

Во время следствия установлено, что между Натальей Г. и ее отчимом во время семейного застолья произошла ссора. Женщина обиделась на родственника, а затем схватила топор и ударила отчима обухом инструмента в грудь. От полученных ударов мужчина потерял сознание. После падчерица открыла вентили газовой плиты и газового баллона, закрыв входную дверь снаружи на навесной замок. Дончанка рассчитывала окончательно расправиться с отчимом. Но мужчина пришел в себя и выбил дверь.

- Подсудимой определено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

При вынесении приговора женщине суд учел активное сотрудничество осужденной со следствием и ее беременность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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