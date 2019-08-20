2019-08-20T22:51:50+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону изменится схема движения транспорта из-за концерта «Ленинграда»

Выступление пройдет на «Ростов-Арене»
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Певец исполнит хиты разных лет. Instagram Сергея ШнуроваПевец исполнит хиты разных лет. Instagram Сергея Шнурова
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В донской столице будет введено ограничение движения автомобилей и общественного в сентябре из-за концерта популярной музыкальной группы «Ленинград».

- В связи с проведением концерта на стадионе «Ростов-Арена» 13 сентября будет ограничено движение транспортных средств по западному и восточному проездам стадиона, - сообщает департамент автомобильных дорог города.

Жители и гости города будут терпеть неудобства 13 сентября с 8:00 утра до 23:00.

Организаторы советуют поклонникам творчества Сергея Шнура приезжать немного заранее.

Напомним, что концерт «Ленинграда» в Ростове станет одним из последних в истории группы. После более чем 20 лет творчества группировка собирается завершить концертную деятельность.Организаторы заверили и поклонников музыканта и фанатов ФК «Ростов» в том, что мероприятие пройдет без последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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