2019-08-21T09:38:23+03:00
Общество

В Ростовской области в школу пойдут 47 тысяч первоклассников

Почти все школы уже готовы к открытию
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Скоро в школу! Фото: Иван МакеевСкоро в школу! Фото: Иван Макеев
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В Ростовской области впервые пойдут в школу 47 тысяч мальчишек и девчонок, а общее число учеников превысит 420 тысяч человек (на 7,5 тысячи больше, нежели в прошлом году).

- В День знаний образовательная деятельность начнется в 2697 организациях региона, - рассказали в региональном правительстве. - Донские школы, детские сады, учреждения профобразования и дополнительного образования, школы-интернаты готовы встретить ребят в новом учебном году.

Напомним, МЧС сообщило, что приняты 95 процентов всех школ, у остальных есть время на устранение нарушений требований пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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