Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 22-30 августа 2019: где и когда
График отключения света в Ростове-на-Дону на неделю 22-30 августа 2019 года: где и когда это будет происходить.
Без электричества — к счастью, по плану, только в дневное время, то есть пока люди, в основном, на работе, — в течение ближайших будних дней останутся сотни многоквартирных домов в самых разных районах южной столицы.
Главная причина, которую называют энергетики, - это профилактические работы сетях: техническое обслуживание оборудования.
Вот как выглядит график отключения — по адресам и датам.
ОФИЦИАЛЬНО
Где не будет электричества
22 августа с 08:30 до 17:00:
Улица Еременко, 100/70, Еляна, 68, проспект М. Жукова, 23, 23/1.
23 августа с 08:30 до 17:00:
Улица Солженицына, 21, Еременко, 106.
26 августа с 08:30 до 17:00
Проспект М.Жукова 25, 5/1; улица Еременко 96/1, 98.
27 августа с 08:30 до 17:00:
Улица Солженицына, 21, Еременко, 106.
28 августа с 08:30 до 17:00:
Улица Еременко 94, 96, 96/1, 98; 90/27, 92, 94, проспект М.Жукова 27\1.
29 августа с 08:30 до 17:00:
Улица Еременко, 90/27, проспект М.Жукова 25, 27/1.
30 августа с 08:30 до 17:00:
ДНТ «Любушкино», улица Мачтовая.
ИСТОЧНИК KP.RU