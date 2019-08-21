2019-08-21T10:01:42+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 22-30 августа 2019: где и когда

Рассказываем, где и когда в ближайшую неделю 22-30 августа 2019 года в Ростове-на-Дону будут отключать свет
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Сотни горожан останутся без электричестваСотни горожан останутся без электричестваФото: Андрей ГРЕБНЕВ
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График отключения света в Ростове-на-Дону на неделю 22-30 августа 2019 года: где и когда это будет происходить.

Без электричества — к счастью, по плану, только в дневное время, то есть пока люди, в основном, на работе, — в течение ближайших будних дней останутся сотни многоквартирных домов в самых разных районах южной столицы.

Главная причина, которую называют энергетики, - это профилактические работы сетях: техническое обслуживание оборудования.

Вот как выглядит график отключения — по адресам и датам.

ОФИЦИАЛЬНО

Где не будет электричества

22 августа с 08:30 до 17:00:

Улица Еременко, 100/70, Еляна, 68, проспект М. Жукова, 23, 23/1.

23 августа с 08:30 до 17:00:

Улица Солженицына, 21, Еременко, 106.

26 августа с 08:30 до 17:00

Проспект М.Жукова 25, 5/1; улица Еременко 96/1, 98.

27 августа с 08:30 до 17:00:

Улица Солженицына, 21, Еременко, 106.

28 августа с 08:30 до 17:00:

Улица Еременко 94, 96, 96/1, 98; 90/27, 92, 94, проспект М.Жукова 27\1.

29 августа с 08:30 до 17:00:

Улица Еременко, 90/27, проспект М.Жукова 25, 27/1.

30 августа с 08:30 до 17:00:

ДНТ «Любушкино», улица Мачтовая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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