Заявление на выплату пенсий онлайн: ВТБ Пенсионный фонд обновил сервис для клиентов

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-21T10:32:13+03:00

Теперь через «Личный кабинет» можно получить даже социальный налоговый вычет, а также другие консультации

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Сервис «Личный кабинет» на своем официальном сайте обновил ВТБ Пенсионный фонд, клиентам которого теперь не надо отправлять документы с личными данными по почте или посещать отделение банка или фонда. В частности, заявление на выплату пенсий теперь можно подать по любому счету в режиме онлайн. Также участники программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) могут получить дополнительные консультации по налоговому регулированию, а еще - социальный налоговый вычет в размере 13% от суммы добровольных взносов, согласно законодательству РФ.

При этом программа позволит не только заказать необходимые документы для подачи налоговой декларации и получения социального налогового вычета, но и рассчитать другие виды налоговых вычетов: за обучение, ипотеку и лечение. К слову, для удобства пользователей при разработке нового интерфейса был использован интуитивный дизайн, оптимизирована подача информации и дополнена графика.

- Хочу отметить, что использовать новые возможности кабинета могут более 65 тысяч человек, которые уже являются клиентами НПО, - сообщила генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская, - новый «Личный кабинет» создан в рамках реализации стратегических задач, направленных на клиентоориентированность и цифровизацию. Для большего удобства и безопасности наших клиентов, мы используем только новые методики и применяем современные системы защиты персональных данных.

Напомним, ВТБ Пенсионный фонд - один из лидеров рынка пенсионного страхования. По итогам первых шести месяцев 2019 года его активы выросли на 23%, превысив 245 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU