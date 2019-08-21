2019-08-21T10:32:13+03:00
Общество

Заявление на выплату пенсий онлайн: ВТБ Пенсионный фонд обновил сервис для клиентов

Теперь через «Личный кабинет» можно получить даже социальный налоговый вычет, а также другие консультации
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ВТБФото: ВТБ
Изменить размер текста:

Сервис «Личный кабинет» на своем официальном сайте обновил ВТБ Пенсионный фонд, клиентам которого теперь не надо отправлять документы с личными данными по почте или посещать отделение банка или фонда. В частности, заявление на выплату пенсий теперь можно подать по любому счету в режиме онлайн. Также участники программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) могут получить дополнительные консультации по налоговому регулированию, а еще - социальный налоговый вычет в размере 13% от суммы добровольных взносов, согласно законодательству РФ.

При этом программа позволит не только заказать необходимые документы для подачи налоговой декларации и получения социального налогового вычета, но и рассчитать другие виды налоговых вычетов: за обучение, ипотеку и лечение. К слову, для удобства пользователей при разработке нового интерфейса был использован интуитивный дизайн, оптимизирована подача информации и дополнена графика.

- Хочу отметить, что использовать новые возможности кабинета могут более 65 тысяч человек, которые уже являются клиентами НПО, - сообщила генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская, - новый «Личный кабинет» создан в рамках реализации стратегических задач, направленных на клиентоориентированность и цифровизацию. Для большего удобства и безопасности наших клиентов, мы используем только новые методики и применяем современные системы защиты персональных данных.

Напомним, ВТБ Пенсионный фонд - один из лидеров рынка пенсионного страхования. По итогам первых шести месяцев 2019 года его активы выросли на 23%, превысив 245 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчанка Виктория Лопырева в переходах призывает людей к вежливости в общественном транспорте
Любовь и смерть родственников: ростовские власти назвали причины суицидальных мыслей у школьников
В Ростовской области к восьми годам приговорили бывшего начальника таможенного поста за взятку в 1,5 млн рублей
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Представитель РФС нашел ошибку судьи в матче ФК «Ростов» с «Уфой»
Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 22-30 августа 2019: где и когда
В Ростовской области в школу пойдут 47 тысяч первоклассников
В Ростове-на-Дону изменится схема движения транспорта из-за концерта «Ленинграда»
Беременную женщину из Ростовской области осудили за попытку убийства отчима топором
В Ростове-на-Дону пройдет карнавал в День города
В аптеке Ростова-на-Дону продавали запрещенные лекарства
Спасатели выручили ростовчанку весом в 200 килограмм
Посадку штурмовиков Су-25СМ3 рядом с трассой М-4 в Ростовской области сняли на видео
Ростовская АЭС: подготовка руководителей предприятия выходит на новый качественный уровень