Представитель РФС нашел ошибку судьи в матче ФК «Ростов» с «Уфой»

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-21T10:46:24+03:00

Ростовский футболист получил в глаз локтем во время матча. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Он считает, что арбитр должен был назначить 11-метровый

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза Александр Егоров проверил работу арбитра Евгения Турбина в матче «Ростов» - «Уфа». Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", на 47-ой минуте игры футболист желто-синих Александр Зуев получил локтем в глаз во время борьбы за мяч.

Судья Евгений Турбин не только не назначил пенальти, но и грубо отреагировал на падение ростовского игрока, аргументировав его попыткой ростовчанина добавить дополнительное время.

- Нужно было назначить пенальти в ворота хозяев поля. Пуцко попал локтем в Зуева. Это 11-метровый и желтая карточка», - цитирует слова Егорова пресс-служба «желто-синих» на официальном сайте клуба.

Стоит отметить, донского футболиста Александра Зуева удивила реакция арбитра, однако парень поспешил извиниться перед ним за то, что слишком долго лежал на поле.

ИСТОЧНИК KP.RU