СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-21T10:51:45+03:00

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С 20 августа 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования. В среднем, снижение ипотечных ставок составило 0,2-0,7 процентного пункта.

Минимальная ставка при сумме кредита от 5 млн рублей теперь составляет 9,2% годовых и распространяется на следующие программы:

- на покупку строящегося жилья;

- на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков.

При сумме кредита до 5 млн рублей по ипотечной программе ставка составит:

- на покупку строящегося жилья - от 10,1% годовых;

- на приобретение готового жилья - от 10,2% годовых;

- для сотрудников бюджетной сферы и зарплатных клиентов - от 9,7% годовых.

По программе «Легкий старт» («Ипотечные каникулы») – от 5 млн рублей – 9,99 %, до 5 млн рублей – 10,6 % годовых для всех категорий заемщиков.

Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми составит от 5% годовых. Распространяется на семьи с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Требования к ипотечным заемщикам не меняются. Это возраст от 18 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита, постоянная или временная регистрация на территории РФ, минимальный трехмесячный стаж на последнем месте работы.

Банк УРАЛСИБ постоянно улучшает условия ипотечного кредитования. Так, Банк уже снижал ставки по ипотечным кредитам на 0,25-1,5 процентного пункта в июне 2019 года. А летом первоначальный взнос по программе ипотечного кредитования был сокращен до 10%. В марте 2019 года Банк улучшил условия по ипотечному кредитованию для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса. Для данной категории клиентов первоначальный взнос по ипотечному кредиту был снижен до 25% от стоимости объекта недвижимости.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU