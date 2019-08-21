Любовь и смерть родственников: ростовские власти назвали причины суицидальных мыслей у школьников

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-21T11:28:12+03:00

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Один ростовский школьник совершил самоубийство в 2019 году, об этом на заседании городской думы сообщила начальник управления образования города Виктория Чернышова.

Сейчас власти пытаются выявлять школьников, склонных к суициду, чтобы «сберечь их от необдуманных решений». В ходе исследования выяснилось, что 891 школьник в Ростове-на-Дону находится в трудной жизненной ситуации, 163 из них — в кризисной, а у 17 есть суицидальные мысли.

- Анализ показывает, что в большинстве это дети из полных, благополучных семей. В прошлом году специалисты выявили 890 детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. По результатам опроса, школьники переживают из-за несчастной любви, плохих отношений со сверстниками и потери родственников, — сказала Чернышова.

По ее словам, в минувшем году в донской столице суицид совершили два школьника, попытки самоубийства были у пятерых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU