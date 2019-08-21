Ростовчанка Виктория Лопырева в переходах призывает людей к вежливости в общественном транспорте
Знаменитая ростовчанка Виктория Лопырева приняла участие в социальной рекламе экспертного центра Пробок.нет. С плакатов и стикеров, размещенных в московских подземных переходах и вагонах метро, она призвала людей быть вежливыми и не забывать о манерах во время поездок в общественном транспорте.
- В моих правилах быть вежливой в транспорте, - сообщается от лица Виктории Лопыревой на баннере.
По словам очевидцев, изображение ростовской знаменитости привлекает большое внимание людей. Прохожие часто останавливаются у баннера, чтобы получше рассмотреть красавицу-блондинку.
Стоит отметить, что часть москвичей считают, что представители шоу-бизнеса на подобных социальных плакатах — это не лучший пример достойного поведения в общественном транспорте. Хотя бы потому, что они исключительно редко ездят в метро и в автобусах с простыми людьми.
ИСТОЧНИК KP.RU