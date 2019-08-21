Ростовчанка Виктория Лопырева в переходах призывает людей к вежливости в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-21T12:24:37+03:00

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Знаменитая ростовчанка Виктория Лопырева приняла участие в социальной рекламе экспертного центра Пробок.нет. С плакатов и стикеров, размещенных в московских подземных переходах и вагонах метро, она призвала людей быть вежливыми и не забывать о манерах во время поездок в общественном транспорте.

- В моих правилах быть вежливой в транспорте, - сообщается от лица Виктории Лопыревой на баннере.

По словам очевидцев, изображение ростовской знаменитости привлекает большое внимание людей. Прохожие часто останавливаются у баннера, чтобы получше рассмотреть красавицу-блондинку.

lopyrevavika На протяжении долгого времени я пыталась научиться не обращать внимание на общественное мнение. Это, пожалуй, всегда было самым трудным. Близкие удивлялись, почему я до сих пор не привыкла, а малознакомые были уверены: раз известная, то наверняка давно им

Стоит отметить, что часть москвичей считают, что представители шоу-бизнеса на подобных социальных плакатах — это не лучший пример достойного поведения в общественном транспорте. Хотя бы потому, что они исключительно редко ездят в метро и в автобусах с простыми людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU