В Ростовской области на покупку коммунальной техники власти потратят 353 миллиона рублей
В Ростовской области власти выделили 353 миллиона рублей на приобретение коммунальной техники. Новые машины после покупки отправят в районы.
- Планируется закупить 102 единицы техники, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.
Техника приобретается по государственной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области».
В настоящее время муниципалитеты заключают договоры с подрядчиками и проводят торги. До конца года каждый район должен отчитаться о проделанной работе.
Напомним, ранее власти Ростовской области планировали потратить 700 миллионов рублей на коммунальную технику. В ближайшие время намеревались приобрести восемь машин для нужд Ремонтненского, Целинского и Чертковского сельских районов. Всего за шесть лет чиновники собирались закупить 960 единиц оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU