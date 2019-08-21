В Ростовской области на покупку коммунальной техники власти потратят 353 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:08 2019-08-21T17:23:45+03:00

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В Ростовской области власти выделили 353 миллиона рублей на приобретение коммунальной техники. Новые машины после покупки отправят в районы.

- Планируется закупить 102 единицы техники, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Техника приобретается по государственной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области».

В настоящее время муниципалитеты заключают договоры с подрядчиками и проводят торги. До конца года каждый район должен отчитаться о проделанной работе.

Напомним, ранее власти Ростовской области планировали потратить 700 миллионов рублей на коммунальную технику. В ближайшие время намеревались приобрести восемь машин для нужд Ремонтненского, Целинского и Чертковского сельских районов. Всего за шесть лет чиновники собирались закупить 960 единиц оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU