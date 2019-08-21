На ростовском вокзале хулиган избил двух полицейских

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-21T17:22:45+03:00

Нападавшему грозит лишение свободы на срок до пяти лет

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, который избил двух полицейских.

По предварительной версии, подозреваемый совершил мелкое хулиганство, и стражи порядка подошли к нему проверить документы и сопроводить в дежурную часть для административного разбирательства. Но мужчина не собирался просто так сдаваться. Он ударил одного из полицейских в грудь, а второго - в плечо.

- Инцидент произошел 10 августа в здании Пригородного железнодорожного вокзала. Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются, - рассказали в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

В случае, если вина нападавшего мужчины будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, недавно к трем годам лишения свободы на Дону приговорили полицейского, жестоко избившего школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU