На ростовском вокзале хулиган избил двух полицейских
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, который избил двух полицейских.
По предварительной версии, подозреваемый совершил мелкое хулиганство, и стражи порядка подошли к нему проверить документы и сопроводить в дежурную часть для административного разбирательства. Но мужчина не собирался просто так сдаваться. Он ударил одного из полицейских в грудь, а второго - в плечо.
- Инцидент произошел 10 августа в здании Пригородного железнодорожного вокзала. Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются, - рассказали в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.
В случае, если вина нападавшего мужчины будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Напомним, недавно к трем годам лишения свободы на Дону приговорили полицейского, жестоко избившего школьника.
ИСТОЧНИК KP.RU