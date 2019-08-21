2019-08-21T18:06:41+03:00
Общество

ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате перед экс-тренером Крубаном Бердыевым

Донской клуб игнорирует решение РФС о выплате долга.
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Тренер покинул клуб в 2016 году. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Тренер покинул клуб в 2016 году. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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ФК«Ростов» не может регистрировать новых игроков из-за долгов перед экс-тренером Курбаном Бердыевым. Руководство клуба не исполнило решение РФС и так и не выплатил всю зарплату экс-наставнику, сообщили в Российском футбольном союзе.

По данным союза, тренер Бердыев не получал зарплату в течение нескольких месяцев, позже он решил получить деньги и поэтому обратился с заявлением в футбольный союз.

Палата по разрешению споров РФС обязала «Ростов» выплатить экс-тренеру деньги.

Спустя почти два месяца руководство желто-синих так и не исполнило требования РФС. ФК «Ростов» предстоит выплатить штраф. Также, до выплаты долгов клубу запрещено принимать новых игроков.

– Запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Ростова» в случае исполнения обязательств перед тренером Бердыевым, – сообщили в палате по разрешению споров.

Стоит отметить, что Курбан Бердыев покинул клуб еще в 2016 году. Уход он объяснил проблемами с выплатой денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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