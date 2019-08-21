Мотоциклист пострадал в аварии в Ростовской области

СЕГОДНЯ 18:26 2019-08-21T18:27:17+03:00

Мотоциклист не имел прав на управление транспортным средством Фото: Сергей ГАПОН

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В Шахтах юный мотоциклист вместе с 18-летней пассажиркой пострадали при столкновении с автомобилем. ДТП произошло в поселке Артем накануне около 22:00.

Мотоцикл «Хонда CBR-900» без госномера на перекрестке проспекта Ленинского Комсомола и переулка Татаркина врезался в «Ладу». Транспортом управлял 16-летний водитель без прав.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла и его 18-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были госпитализированы, – рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Отмечается, что мотоциклист и девушка на момент аварии были в шлемах, но от травм они не уберегли.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Напомним, мотоциклист сбил женщину в Ростовской области, которая переходила дорогу в неположенном месте. Медики оказали пострадавшим помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU