Жительница Ростовской области семь лет получала пособие на умершего сына
Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение о подписании обвинительного заключения уголовного дела в отношении жительницы Пролетарского района. Она подозревается в мошенничестве при получении выплат.
- По версии следствия, 20 июля 2010 у обвиняемой родился сын, который спустя два месяца умер, - пояснили в прокуратуре РО. - О данном обстоятельстве она никому не сообщила и на протяжении семи лет представляла в органы социальной защиты населения ложные данные о ребенке для получения различных социальных пособий.
Когда об обмане узнали в правоохранительных органах, она успела получить свыше 100 тысяч рублей. Если ее вина будет доказана в суде, ей грозит до четырех лет лишения свободы, она также должна вернуть деньги государству.
ИСТОЧНИК KP.RU