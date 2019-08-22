В Таганроге пройдет забег «IT-Run 2019» ЮФУ

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-22T15:31:52+03:00

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В городе Таганроге пройдет забег «IT-Run 2019», организатором которого является Институт компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ при поддержке Федерального агентства по делам молодежи России и Фонда целевого капитала ЮФУ.

Так, в этом году будет проведено два забега – 8 сентября по взлетно-посадочной полосе аэродрома «Таганрог-Центральный» и 12 октября ночной забег по парку им. М. Горького. В частности, на базе аэродрома профессионалы и любители бега преодолеют одну из трех дистанций – 3 км, 5,5 км и 11 км. У каждого участника будет фирменная майка, нагрудный номер и чип для хронометража. На дистанции будут организованы точки питания и освежения. Кроме того, каждый финишер получит сертификат участника и уникальную медаль финишера, являющуюся продолжением медали забега «IT-Run 2018». Там же будет проведен розыгрыш призов, представленных партнерами проекта. Помимо этого гостей ждут тематическая выставка и полевая кухня, предоставляемая воинской частью.

Место проведения забегов выбрано не случайно: именно в Таганроге находится одна из самых сильных на Юге России школ по подготовке специалистов в области IT-технологий, информационной безопасности, программной инженерии и вычислительной техники. Это подтверждает высокий показатель количества работающих жителей региона в IT-секторе.

Цель проекта - вовлечение жителей Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов к систематическим занятиям спортом и развитие внутреннего спортивного туризма. Есть и благотворительная составляющая – средства от стартовых взносов участников в этом году будут перечислены в Фонд на поддержку образовательных и научных проектов.

ВАЖНО!

В забеге могут принять участия граждане РФ от 18 лет, имеющие допуск врача для участия в спортивных мероприятиях. Регистрация участников доступна до 30 августа 2019 года на сайте: http://reg.place/events/itrun.

НАША СПРАВКА

В 2018 году в забеге IT-Run приняли участие любители и профессионалы бега из Таганрога, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Азова, Ставрополя, Москвы, Иркутска и других городов. Маршрут забега был проложен по центральным улицам города, на которых расположены памятники архитектуры и достопримечательности. По итогам прошлого года в Фонд целевого капитала ЮФУ было перечислено 102 470 рублей, это позволило поддержать и учредить две стипендии в честь выдающихся ученых университета для талантливых студентов.

КСТАТИ

Партнерами проекта выступают Ассоциация выпускников ЮФУ, конно-спортивный клуб «Golden Hors», Национальная лига студенческих клубов, спортивный клуб «Адреналин», рестораны «Оливас» и «Сакура», караоке клуб «Stage», кондитерская «Три орешка», цветочный центр «Цветторг».

НА ЗАМЕТКУ

Ресурсы забега

Группа в ВКонтакте https://vk.com/itrun2019

Профиль проекта в Instagram @it_run_tgn

ИСТОЧНИК KP.RU