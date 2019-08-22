В Ростовской области мужчина, угрожая пожилым супругам, похитил у них 320 тысяч рублей
Полицейские Ростовской области задержали мужчину, который ограбил пожилых супругов. Как рассказали в правоохранительных органах, он случайно узнал, что у пенсионеров может храниться крупная сумма денег. К дому приехал на такси, надел маску и ворвался в дом.
- Угрожая применением физической силы, он украл все сбережения - 320 тысяч рублей, - пояснили стражи порядка.
Вскоре на место прибыла следственно-оперативная группа. Эксперт-криминалист обнаружил следы взлома входной двери и отчетливый след пальца руки. Это помогло вычислить налетчика. Его взяли уже в Ростове-на-Дону, вот только деньги он успел потратить. На время расследования уголовного дела подозреваемого взяли под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU