2019-08-22T15:41:39+03:00
Происшествия

В Ростовской области мужчина, угрожая пожилым супругам, похитил у них 320 тысяч рублей

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Полицейские Ростовской области задержали мужчину, который ограбил пожилых супругов. Как рассказали в правоохранительных органах, он случайно узнал, что у пенсионеров может храниться крупная сумма денег. К дому приехал на такси, надел маску и ворвался в дом.

- Угрожая применением физической силы, он украл все сбережения - 320 тысяч рублей, - пояснили стражи порядка.

Вскоре на место прибыла следственно-оперативная группа. Эксперт-криминалист обнаружил следы взлома входной двери и отчетливый след пальца руки. Это помогло вычислить налетчика. Его взяли уже в Ростове-на-Дону, вот только деньги он успел потратить. На время расследования уголовного дела подозреваемого взяли под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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