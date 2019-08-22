Под Ростовом взяли банду грабителей в масках

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-22T16:02:09+03:00

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Операцию проводили при силовой поддержке бойцов СОБРа на дороге под Ростовом. Машину, в которой находились подозреваемые (50, 40 и 31 год), остановили под видом проверки документов, после чего появились спецназовцы. Согласно официальной версии, на счету подельников как минимум два преступления.

- Они в масках проникли в один из домов в Октябрьском районе, - рассказали в полиции. - В момент совершения преступления вернулся хозяин дома. Злоумышленники связали мужчину скотчем и потребовали деньги. Добычей фигурантов стали 150 тысяч рублей.

Хозяин попробовал их остановить, пойдя на хитрость. Он попросил нападавших освободить его, а взамен пообещал отдать все имеющиеся в доме сбережения. Когда мужчину развязали, он достал спрятанное в доме гладкоствольное охотничье ружье, но силы были не равны. Мужчину жестоко избили, а ружье и деньги забрали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/727498" frameborder="0"></iframe> Под Ростовом взяли налетчиков 22.08.219.

Другое преступление случилось в Новочеркасске. По словам стражей порядка, подозреваемые через незапертую дверь ворвались в строительный вагончик, избили находящегося в нем мужчину и забрали 50 тысяч рублей. Часть денег удалось найти во время обысков.

ИСТОЧНИК KP.RU