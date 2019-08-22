В Ростове на улице Таганрогской приглашенные на свадьбу открыли стрельбу

СЕГОДНЯ 17:19 2019-08-22T17:19:48+03:00

Стрелять начали во дворе многоэтажки на Таганрогской, а продолжили в центре. Фото: соцсети

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Сегодня, 22 августа, жильцы многоэтажек на улице Таганрогской, 143/3 были сильно напуганы стрельбой из пистолета. Как оказалось, из этого дома жених забирал невесту. А гости на эмоциях стали стрелять в воздух.

Кстати, стрелять в воздух гости продолжили и в центре, когда кортеж двинулся в ЗАГС.

- Сегодня свадебный кортеж из BMW X5, AUDI Q5 и зеленого Opel весело проехался от Комсомольской площади в сторону Буденновского, стреляя в воздух из пистолетов по ходу движения, - написали в соцсетях очевидцы случившегося.

Испуганные прохожие пожаловались в полицию, и вскоре кортеж был остановлен сотрудниками ДПС. В машине нашли пистолет, а стрелявших доставили в отдел. По факту случившегося полиция начала проверку.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что в Ростове на Чкаловском неизвестные устроили стрельбу.

ИСТОЧНИК KP.RU