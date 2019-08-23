2019-08-23T10:28:21+03:00
Общество

Татьяна Котова задумала перепеть легендарный хит Шуфутинского «3 сентября»

Девушка подобрала латиноамериканские мотивы
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Певица празднует День рождение 3 сентября. Instagram Татьяны КотовойПевица празднует День рождение 3 сентября. Instagram Татьяны Котовой
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Известная певица Татьяна Котова собралась изменить всеми любимую песню "3 сентября" Михаила Шуфутинского. Девушка считает, что ее вариант будет лучше и зажигательнее.

Ростовчанка собралась переложить слова на другую музыку, сделав песню более ритмичной.

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Ровно 13 дней до... "Я календарь переверну, и снова 3 сентября..." все пропели эту строчку?!
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- Я календарь переверну, и снова 3 сентября... Все пропели эту строчку?! А что, если перевернуть всё и исполнить её в жарких латиноамериканских ритмах? С итальянским настроением и испанским темпераментом?! С чудесными встречами, а не печальными прощаниями, - поинтересовалась певица Татьяна Котова.

«Мисс Россия» подчеркнула, что особенно воспринимает эту песню, потому что сама родилась 3 сентября. В этом году певице исполнится 34 года.

Поклонники девушки считают, что ее вариант известного хита будет совершенно иным. Многие захотели послушать известную песню на манер Татьяны Котовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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