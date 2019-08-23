Татьяна Котова задумала перепеть легендарный хит Шуфутинского «3 сентября»
Известная певица Татьяна Котова собралась изменить всеми любимую песню "3 сентября" Михаила Шуфутинского. Девушка считает, что ее вариант будет лучше и зажигательнее.
Ростовчанка собралась переложить слова на другую музыку, сделав песню более ритмичной.
- Я календарь переверну, и снова 3 сентября... Все пропели эту строчку?! А что, если перевернуть всё и исполнить её в жарких латиноамериканских ритмах? С итальянским настроением и испанским темпераментом?! С чудесными встречами, а не печальными прощаниями, - поинтересовалась певица Татьяна Котова.
«Мисс Россия» подчеркнула, что особенно воспринимает эту песню, потому что сама родилась 3 сентября. В этом году певице исполнится 34 года.
Поклонники девушки считают, что ее вариант известного хита будет совершенно иным. Многие захотели послушать известную песню на манер Татьяны Котовой.
ИСТОЧНИК KP.RU