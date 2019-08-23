Ростовские полицейские задержали участника свадебного кортежа, утроившего стрельбу в центре города
В донской столице полицейские задержали мужчину, устроившего на свадьбе стрельбу. Инцидент произошел накануне на проспекте Буденновском.
По словам очевидцев, свадебный кортеж проехал по центру донской столицы быстро и с музыкой. Во время движения автомобилей один из гостей стрелял в воздух из пистолетов, чем всерьез перепугал горожан, оказавшихся неподалеку.
Полицейские незамедлительно отправились на место нарушения общественного порядка.
- Задержан мужчина 1997 года рождения. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
По предварительной информации, во время произошедшего никто не пострадал.
Правоохранители возбудили дело по части первой 213 УК РФ. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU