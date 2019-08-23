2019-08-23T11:21:33+03:00
Общество

Ростовские полицейские задержали участника свадебного кортежа, утроившего стрельбу в центре города

Мужчина может лишиться свободы на пять лет
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемый находится под подпиской о невыездеПодозреваемый находится под подпиской о невыездеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В донской столице полицейские задержали мужчину, устроившего на свадьбе стрельбу. Инцидент произошел накануне на проспекте Буденновском.

По словам очевидцев, свадебный кортеж проехал по центру донской столицы быстро и с музыкой. Во время движения автомобилей один из гостей стрелял в воздух из пистолетов, чем всерьез перепугал горожан, оказавшихся неподалеку.

Полицейские незамедлительно отправились на место нарушения общественного порядка.

- Задержан мужчина 1997 года рождения. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

По предварительной информации, во время произошедшего никто не пострадал.

Правоохранители возбудили дело по части первой 213 УК РФ. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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