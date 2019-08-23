«Горы хлама и вонь»: Ростовская пенсионерка превратила лестничную клетку в склад старых вещей

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-23T11:55:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Западном микрорайоне Ростова-на-Дону, в доме, расположенном по адресу Зорге 72/44, между соседями разгорелись нешуточные страсти. Причиной конфликта стала излишняя бережливость собственницы одной из квартир.

Пожилая женщина несколько лет собирала старые вещи, среди которых,- картонные коробки, сумку с ветошью, подшивки газет. Когда все нажитое добро перестало вмещаться в квартиру, ростовчанка начала складывать вещи в пролеты между лестницами, заняв, таким образом, две лестничные клетки.

Жильцы дома уверяют, что в подъезде – просто горы хлама и вонь. Просьбы убрать с пролетов коробки и сумки ни к чему не привели. Тогда жильцы вызвали полицию.

На лестничной клетке несколько лет хранятся старые вещи. Фото: соцсети

- Складирование предметов ухудшает эпидемиологическую обстановку, создавая опасность причинения вреда здоровью для проживающих людей. Также нарушаются нормы пожарной безопасности, - написал в городском паблике ростовчанин, проживающий в многоэтажке.

К слову, участковый побеседовал с пенсионеркой. Отметим, что в квартире женщины буквально не протолкнуться из-за вещей. В одной из комнат – стопки книг, достигающих потолка.

Некоторые подписчики паблика, в котором появилась информация, поделились своим печальным опытом подобного соседства.

- У нас такая в доме жила. Умерла от того, что захламила квартиру, не смогла туда залезть, заснула в подъезде зимой и замёрзла насмерть, - написала в группе Анна Гаврилова.

ИСТОЧНИК KP.RU