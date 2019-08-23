В Ростове-на-Дону пройдет матч женской сборной России по гандболу
Европейская федерация гандбола приняла решение о проведении первого матча в новом спортивном сезоне в Ростове-на-Дону.
Игра пройдет в рамках квалификационного турнира Евро-2020. Для Амброса Мартина матч станет первым в качестве главного тренера сборной России.
- На поле ростовского Дворца спорта россиянки сыграют со сборной Словакии 25 сентября в с19:30, - рассказали в пресс-службе гандбольного клуба «Ростов-Дон».
Матч второго тура пройдет 29-го сентября в 18:00 в Гюмлигене против сборной Швейцарии.
Напомним, наставник «Ростов-Дона» Амброс Мартин возглавил женскую сборную 5 августа этого года. В прошлом году под руководством Мартина ростовский клуб завоевал золотые медали чемпионата России, стал обладателем кубка страны и дошёл до финала Лиги Чемпионов, где уступил венгерскому «Дьеру».
ИСТОЧНИК KP.RU