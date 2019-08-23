«Ноги длиною в жизнь»: Виктория Лопырева похвасталась идеальной фигурой в бикини

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-23T13:05:21+03:00

Знаменитая блондинка находится на отдыхе в Турции. Instagram Виктории Лопыревой

Красавица сейчас отдыхает в Турции

Изменить размер текста: A A

Известная модель и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева отдыхает на берегу Эгейского моря вместе со своим возлюбленным Игорем Булатовым.

Звездная пара сейчас на турецком полуострове Датча проживает в пятизвездочном отеле, расположенном на берегу с прекрасным видом на горы.

Во время отпуска знаменитая телеведущая часто балует поклонников привлекательными фотографиями в купальнике. Новый снимок выгодно подчеркнул красоту ног блондинки.

lopyrevavika Hypnosis overdose of beauty and noooo filter V

Виктория Лопырева в ярко-зеленом слитном купальнике загорает на пляже в гамаке.

- Гипнотическая передозировка красоты. И без фильтров, - похвасталась перед поклонниками Виктория Лопырева.

Поклонников восхитил снимок «Мисс России — 2003». «Ноги длиною в жизнь», «Как можно иметь такие обалденные ноги? Ну нет же сил от этой красоты», — писали они.

В последнее время телеведущая с возлюбленным путешествовала на арендованной яхте.

ИСТОЧНИК KP.RU