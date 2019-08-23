«Ноги длиною в жизнь»: Виктория Лопырева похвасталась идеальной фигурой в бикини
Известная модель и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева отдыхает на берегу Эгейского моря вместе со своим возлюбленным Игорем Булатовым.
Звездная пара сейчас на турецком полуострове Датча проживает в пятизвездочном отеле, расположенном на берегу с прекрасным видом на горы.
Во время отпуска знаменитая телеведущая часто балует поклонников привлекательными фотографиями в купальнике. Новый снимок выгодно подчеркнул красоту ног блондинки.
Виктория Лопырева в ярко-зеленом слитном купальнике загорает на пляже в гамаке.
- Гипнотическая передозировка красоты. И без фильтров, - похвасталась перед поклонниками Виктория Лопырева.
Поклонников восхитил снимок «Мисс России — 2003». «Ноги длиною в жизнь», «Как можно иметь такие обалденные ноги? Ну нет же сил от этой красоты», — писали они.
В последнее время телеведущая с возлюбленным путешествовала на арендованной яхте.
ИСТОЧНИК KP.RU