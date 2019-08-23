2019-08-23T13:05:21+03:00
Общество

«Ноги длиною в жизнь»: Виктория Лопырева похвасталась идеальной фигурой в бикини

Красавица сейчас отдыхает в Турции
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Знаменитая блондинка находится на отдыхе в Турции. Instagram Виктории ЛопыревойЗнаменитая блондинка находится на отдыхе в Турции. Instagram Виктории Лопыревой
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Известная модель и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева отдыхает на берегу Эгейского моря вместе со своим возлюбленным Игорем Булатовым.

Звездная пара сейчас на турецком полуострове Датча проживает в пятизвездочном отеле, расположенном на берегу с прекрасным видом на горы.

Во время отпуска знаменитая телеведущая часто балует поклонников привлекательными фотографиями в купальнике. Новый снимок выгодно подчеркнул красоту ног блондинки.

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Hypnosis overdose of beauty and noooo filter V
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Виктория Лопырева в ярко-зеленом слитном купальнике загорает на пляже в гамаке.

- Гипнотическая передозировка красоты. И без фильтров, - похвасталась перед поклонниками Виктория Лопырева.

Поклонников восхитил снимок «Мисс России — 2003». «Ноги длиною в жизнь», «Как можно иметь такие обалденные ноги? Ну нет же сил от этой красоты», — писали они.

В последнее время телеведущая с возлюбленным путешествовала на арендованной яхте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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