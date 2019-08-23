Баста вошел в пятерку Forbes рейтинга самых высокооплачиваемых певцов России

СЕГОДНЯ 13:26 2019-08-23T13:31:04+03:00

Баста зарабатывает от 2 до 7 млн рублей за одни концерт. Instagram Василия Вакуленко

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Ростовчанин Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, оказался на четвертом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых певцов России, по версии Forbes.

bastaakanoggano Концерт Басты

Доходы репера Басты за один концерт составляют от двух до семи миллионов рублей. Самым богатым певцом стал лидер "Группировки Ленинград" Сергей Шнуров. Минимальная стоимость его выступления составляет 7 миллионов рублей. На втором месте оказался поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. На третьем - Юрий Антонов. Его доходы составляют в среднем 3,5 миллиона рублей за выступление. Пятерку рейтинга замыкает Григорий Лепс.

Стоит отметить, что выступления артистов на корпоративах стоят значительно дороже гастрольных концертов, так как организация выступления на заказном мероприятии влечёт за собой множество расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU