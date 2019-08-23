2019-08-23T13:31:04+03:00
Общество

Баста вошел в пятерку Forbes рейтинга самых высокооплачиваемых певцов России

Музыкант обошел Григория Лепса
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Баста зарабатывает от 2 до 7 млн рублей за одни концерт. Instagram Василия ВакуленкоБаста зарабатывает от 2 до 7 млн рублей за одни концерт. Instagram Василия Вакуленко
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Ростовчанин Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, оказался на четвертом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых певцов России, по версии Forbes.

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Концерт Басты
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Доходы репера Басты за один концерт составляют от двух до семи миллионов рублей. Самым богатым певцом стал лидер "Группировки Ленинград" Сергей Шнуров. Минимальная стоимость его выступления составляет 7 миллионов рублей. На втором месте оказался поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. На третьем - Юрий Антонов. Его доходы составляют в среднем 3,5 миллиона рублей за выступление. Пятерку рейтинга замыкает Григорий Лепс.

Стоит отметить, что выступления артистов на корпоративах стоят значительно дороже гастрольных концертов, так как организация выступления на заказном мероприятии влечёт за собой множество расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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