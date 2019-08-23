2019-08-23T13:56:45+03:00
Общество

Юлия Ефимова претендует на звание «Спортсменка года-2019»

Чемпионка взяла полный комплект наград в Кванджу
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Спортсменка часто радует поклонников спортивными успехами. Instagram Юлии ЕфимовойСпортсменка часто радует поклонников спортивными успехами. Instagram Юлии Ефимовой
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Уроженка Ростовской области, олимпийская чемпионка по плаванию 27-летняя Юлия Ефимова может стать обладателем почетной премии «Спортсменка года-2019».

В этом году на чемпионате мира в Кванджу донская спортсменка завоевала весь комплект медалей в брассе. Она взяла золотую медаль на 200 метров, серебренную на 100 метров и бронзовую на 50 метров.

- Несмотря на жесткую конкуренцию именно Юля владеет всеми рекордами России в женском брассе. Не проходит и года, чтобы мы не восхищались новыми успехами 27-летней пловчихи Юлии Ефимовой, - отметили организаторы конкурса.

Помимо Юлии Ефимовой, в кандидатах на почетную премию значатся фигуристка Алина Загитова, Мария Ласицкене за прыжки в высоту и фехтовальщица Софья Великая. Итоги голосования будет подведены 12 ноября

ИСТОЧНИК KP.RU

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