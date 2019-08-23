В Ростовской области прожиточный минимум увеличился на 400 рублей

СЕГОДНЯ 14:14 2019-08-23T14:14:33+03:00

Прожиточный минимум в Ростовской области вырос почти на 3,8% Фото: Олег УКЛАДОВ

Работающие ростовчане должны получать не менее 11 тысяч рублей.

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В донском регионе увеличился прожиточный минимум Как сообщает Ростовстат, сумма повышения составила почти четыреста рублей.

По данным службы государственной статистики, прожиточный минимум к началу августа 2019 года в расчете на душу населения - 10 тысяч 673 рубля, для трудоспособного населения - 11 тысяч 371 рубль, для пенсионеров - 8 тысяч 644 рубля, для детей - 11 тысяч 99 рублей.

Если сравнивать эти результаты с первым кварталом текущего года, то прожиточный минимум в Ростовской области вырос почти на 3,8%.

Стоит отметить, что в размер прожиточного минимума входит минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров, а также расходы по обязательным платежам и сборам на месяц. По данным статистиков, чуть меньше половины суммы уходит как раз-таки на еду - в среднем чуть меньше пяти тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU