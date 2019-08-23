2019-08-23T15:51:31+03:00
Общество

В Ростовской области у девяти пригородных поездов отменят часть остановок

Расписание изменится осенью
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Изменения вступят в силу с 1 сентября. Фото: Александр СафроновИзменения вступят в силу с 1 сентября. Фото: Александр Сафронов
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С 1 сентября у девяти электропоездов в Ростовской области отменят ряд остановок на маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Жителям донского региона придется привыкнуть к тому, что изменится перечень остановок на электричке № 6363 Лихая — Кутейниково (отправление в 07:28) и электричке № 6358 Миллерово — Каменоломни (отправление в 15:00). Они не будут останавливаться на ОП 1006 километре.

Уже с 1 сентября остановка на ОП 1388 километре отменяется сразу для пяти электропоездов: № 6051 и 6053 Степная — Ростов-Главный (отправление в 04:53 и 06:24), 6054, 6060 и 6758 Ростов-Главный — Степная (отправление в 15:40, 20:06 и 18:23).

Изменения связаны с непопулярность остановок у жителей области. В Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании отмечают, что иных дополнительных изменений в расписании пригородных электропоездов не последует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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