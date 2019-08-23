В Ростове-на-Дону загорелись ларьки на Шолохова

СЕГОДНЯ 17:09 2019-08-23T17:14:45+03:00

Пожар произошел рядом с заправкой

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В пятницу, 23 августа, в донской столице на проспекте Шолохова в районе Малого зеленого кольца около 16:00 загорелись торговые ларьки.

По сообщения очевидцев, возгорание произошло рядом с заправкой. Огнем было охвачено четыре торговых киоска. В эпицентре пожара находился газовый баллон. Люди опасались угрозы взрыва и возможным возгоранием припаркованных неподалеку автомобилей.

- Сообщение о возгорании поступило в 16:10. На место произошедшего незамедлительно выехали специалисты. Уже в 16:28 огнеборцам удалось локализовать пожар, а 16:43 ликвидировать, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

На место пожара выезжало четыре единицы техники и восемнадцать человек спасателей.

В результате пожара на проспекте Шолохова никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU