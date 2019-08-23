Ушла в домашних тапочках: полиция разыскивает 32-летнюю ростовчанку, которая пропала четыре дня назад

СЕГОДНЯ 17:24 2019-08-23T17:25:45+03:00

Волонтеры уже присоединились к поискам

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В Ростове-на-Дону объявлена в розыск 32-летняя Юлия Локотченко. Молодая женщина пропала 19 августа, когда вечером вышла из дома. До настоящего времени она не вернулась, ничего неизвестно о ее местонахождении.

- Приметы Юлии: на вид 32-35 лет, худощавого телосложения, рост 162 см, волосы темные средней длины, глаза карие, - рассказали в ГУ МВД России по РО.

Последний раз, когда видели Юлию, она был в темно-синей бейсболке, красной футболке, темно-синих штанах, на ногах - домашние тапочки.

ВНИМАНИЕ!

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8(863)249-10-50 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU