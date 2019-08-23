В Ростове-на-Дону в колонию отправили борца с коррупцией, который погорел на мошенничестве

СЕГОДНЯ 17:44 2019-08-23T17:44:20+03:00

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В Первомайском районе Ростова-на-Дону вынесли приговор по уголовному делу о коррупции. На скамье подсудимых предстал бывший оперуполномоченный отделения № 9 по борьбе с преступлениями коррупционной направленности ОЭБ и ПК УМВД России по Ростову-на-Дону. Полицейского взяли на попытке мошенничестве.

- По версии следствия, зимой прошлого года, обладая информацией о том, что в отношении председателя правления садоводческого товарищества осуществляется уголовное преследование, обвиняемый сообщил последнему, что договорится с судом о назначении наказания, не связанного с лишением свободы, - пояснили в надзорном ведомстве.

Взамен он попросил передать земельный участок товарищества в собственность его другу. Суд признал его виновным, приговорив к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU