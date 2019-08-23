2019-08-23T17:44:20+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в колонию отправили борца с коррупцией, который погорел на мошенничестве

Прокуратура поддержала обвинение в суде
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Первомайском районе Ростова-на-Дону вынесли приговор по уголовному делу о коррупции. На скамье подсудимых предстал бывший оперуполномоченный отделения № 9 по борьбе с преступлениями коррупционной направленности ОЭБ и ПК УМВД России по Ростову-на-Дону. Полицейского взяли на попытке мошенничестве.

- По версии следствия, зимой прошлого года, обладая информацией о том, что в отношении председателя правления садоводческого товарищества осуществляется уголовное преследование, обвиняемый сообщил последнему, что договорится с судом о назначении наказания, не связанного с лишением свободы, - пояснили в надзорном ведомстве.

Взамен он попросил передать земельный участок товарищества в собственность его другу. Суд признал его виновным, приговорив к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семья из Ростова заблудилась в горах Крыма
Ушла в домашних тапочках: полиция разыскивает 32-летнюю ростовчанку, которая пропала четыре дня назад
В Ростове-на-Дону загорелись ларьки на Шолохова
МЧС: В Ростове-на-Дону аномальная жара пойдет на спад
В Ростовской области у девяти пригородных поездов отменят часть остановок
«Не повезло с генами»: дочери Костенко и Тарасова досталось от злопыхателей
В Ростовской области прожиточный минимум увеличился на 400 рублей
Юлия Ефимова претендует на звание «Спортсменка года-2019»
Баста вошел в пятерку Forbes рейтинга самых высокооплачиваемых певцов России
«Ноги длиною в жизнь»: Виктория Лопырева похвасталась идеальной фигурой в бикини
В Ростове-на-Дону пройдет матч женской сборной России по гандболу
«Горы хлама и вонь»: Ростовская пенсионерка превратила лестничную клетку в склад старых вещей