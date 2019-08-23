2019-08-23T18:32:03+03:00
Общество

Семья из Ростова заблудилась в горах Крыма

Спасателям понадобился на поиски час.
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Туристы заблудились на горе Сокол Фото: vk "ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»"Туристы заблудились на горе Сокол Фото: vk "ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»"
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В Крыму спасатели разыскали двух ростовчан, заблудившихся в горах накануне вечером. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Семейная пара из города Ростова-на-Дону приехала в Крым, чтобы отправится в горы. Во время прогулки и восхождения на гору Сокол, возле скального участка «Четвертый палец», молодые люди сбились с тропы и не смогли выбраться самостоятельно.

- Спасатели разыскали заблудившихся парня и девушку в течение часа. Пропаривавшие ростовчане застряли на склоне ущелья Шайтан-Дере, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

При помощи специального снаряжения их эвакуировали с опасного участка склона горы. Медицинская помощь заблудившимся ростовчанам не потребовалась.

Впредь, молодые люди пообещали лучше планировать маршрут и соблюдать правила безопасности в горах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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