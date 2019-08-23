Семья из Ростова заблудилась в горах Крыма

СЕГОДНЯ 18:31 2019-08-23T18:32:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму спасатели разыскали двух ростовчан, заблудившихся в горах накануне вечером. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Семейная пара из города Ростова-на-Дону приехала в Крым, чтобы отправится в горы. Во время прогулки и восхождения на гору Сокол, возле скального участка «Четвертый палец», молодые люди сбились с тропы и не смогли выбраться самостоятельно.

- Спасатели разыскали заблудившихся парня и девушку в течение часа. Пропаривавшие ростовчане застряли на склоне ущелья Шайтан-Дере, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

При помощи специального снаряжения их эвакуировали с опасного участка склона горы. Медицинская помощь заблудившимся ростовчанам не потребовалась.

Впредь, молодые люди пообещали лучше планировать маршрут и соблюдать правила безопасности в горах.

ИСТОЧНИК KP.RU